Genoa-Bologna, Mihajlovic: "Non mi aspettavo di perdere, campo buono per le patate"

Dopo la sconfitta contro il Genoa per 0-2, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Giocare su un campo così è una vergogna per tutti, va bene per le patate, non per giocare a calcio. Non cerco scuse, abbiamo perso, ma certo il terreno di gioco ci ha penalizzato”.

Mihajlovic non nasconde l’amarezza: “E’ una brutta sconfitta, non me l’aspettavo. Ero convinto di portarla a casa oggi e credo che il campo ci abbia penalizzato, ma non possiamo attaccarci a questo. Serve una punta? Si parlerà con la società, vedremo. Non abbiamo un attaccante da doppia cifra, ma per quello che creiamo se avessimo un realizzatore sarebbe meglio. Se riusciamo a prenderlo bene ed è gratis magari lo prendiamo”.

Bologna in difficoltà nell’ultimo mese e mezzo e con 17 punti l’obiettivo è solo uno: “Noi dobbiamo comunque lottare per non retrocedere, è un campionato equilibrato, dobbiamo cercare di arrivare a 40 punti se bastano. Ma è il primo obiettivo e sapere che dobbiamo stare attenti”.

OMNISPORT | 09-01-2021 20:33