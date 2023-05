Genoa e Gilardino, il matrimonio continua in Serie A

Secondo quanto raccolto e riportato dal Corriere dello Sport, a giorni il tecnico ed i dirigenti del Genoa si troveranno per parlare del nuovo contratto

09-05-2023 11:27

Dopo la promozione in Serie A, il Genoa ed il tecnico Alberto Gilardino continueranno insieme il percorso. Come riportano il Corriere dello Sport e Tuttomercatoweb: “Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con la dirigenza per definire il nuovo contratto che potrebbe essere almeno biennale, per impostare un lavoro a media-lunga scadenza, con un aumento dell’ingaggio attuale”.

Alberto Gilardino, classe 1982 e nato a Biella, da quando ha preso il Genoa a stagione in corsa (precisamente dal 6 dicembre 2022), ha portato la media punti per partita sopra i 2 (fonte Transfermarkt). Ora, dopo esperienze tra Serie D, C e B è giunto il momento di allenare in Serie A, sulla panchina del Genoa.