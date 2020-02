Genoa, grave infortunio Radovanovic

Il buon momento del Genoa, reduce da quattro risultati utili consecutivi e dalla prima vittoria esterna stagionale ottenuta a Bologna, è rovinato dall'emergenza infortuni. La lista degli assenti per Davide Nicola è lunga e l'ultimo nome aggiuntosi è destinato a non uscirne fino al termine della stagione.

Il club rossoblù, infatti, ha reso noto che il centrocampista Ivan Radovanovic "verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio. Gli accertamenti svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. L'intervento verrà eseguito a Lione, dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù".

Per l'ex Chievo il campionato è ovviamente finito: un problema in più per Nicola a centrocampo in vista delal volata salvezza.

