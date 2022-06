Genoa: il primo colpo arriva dall'Eintracht

15-06-2022 08:23

Riparte anche il nuovo Genoa. La prossima stagione il Grifone sarà impegnato nella serie cadetta con l’obiettivo di tornare subito in serie A e per farlo serve una squadra capace di lottare in un campionato lungo e insidioso come la B.

Il primo colpo di mercato intanto arriva dalla Bundesliga: il club rossoblù ha infatti trovato l’accordo con il 33enne centrocampista dell’Eintracht e della nazionale austriaca Stefan Ilsanker.

Il giocatore, in scadenza di contratto con il club tedesco, arriverà al Grifone a costo zero dopo aver concluso l’esperienza a Francoforte con la recente conquista dell’Europa League e dovrebbe firmare un biennale.

Classe 1989, classico mediano d’interdizione, Ilsanker vanta una lunga esperienza nel campionato tedesco e in quello austriaco dove ha vestito le maglie di Mattersburg, Salisburgo, Lipsia e, appunto, Eintracht. Il centrocampista potrebbe essere in città già oggi per effettuare le visite mediche e apporre la sua firma sul nuovo contratto.

