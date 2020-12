La sconfitta casalinga del Genoa contro il Parma di lunedì sera rende incandescente la panchina di Rolando Maran. Il Grifone è attualmente penultimo in classifica a 5 punti, e Enrico Preziosi potrebbe optare per un cambio.

Davide Nicola, favorito dal ritorno di Marroccu come direttore sportivo, sembrerebbe in pole position, ma in corsa c’è anche l’ex allenatore dello Spal Leonardo Semplici, attualmente libero.

OMNISPORT | 01-12-2020 08:22