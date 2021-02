Genoa, Mattia Destro contento dell'arrivo di Ballardini

L’attaccante rossoblù Mattia Destro sta vivendo un periodo magico: otto reti nelle ultime nove partite, come nove sono i centri complessivi in Serie A in questa stagione. Le sue reti stanno aiutando il Grifone a tirarsi fuori dalle sabbie mobili nelle quali si era piantato nella prima parte di Stagione.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del Club, nelle quali esalta l’arrivo in panchina del tecnico Davide Ballardini:

“Il debutto in Serie A così giovane è stato da non credere, indescrivibile il gol dopo pochi minuti. In carriera ho cercato di “rubare” qualche segreto ai miei compagni di squadra. Non ho gol preferiti perché provo sempre emozioni diverse e uniche. Il mio gol più bello è mio figlio Leone […] Sto cercando di mettere tutto me stesso negli allenamenti e nelle partite. Gli obiettivi personali vanno di pari passo con quelli del Genoa. Stootman è un amico dai tempi della Roma, sono contento che sia al Genoa. Ballardini? Ci ha dato compattezza e voglia di sacrificio: questo gruppo è consapevole del raggiungimento della salvezza. Mancano i tifosi al Ferraris, speriamo possano tornare presto”.

