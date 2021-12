Genoa-Milan 0-3: il Diavolo rinasce a Marassi, le pagelle

01-12-2021 23:01

Il Sassuolo, la Fiorentina e le sette reti subite in due gare deludenti sono già dimenticate. Il Milan si rilancia a Marassi, superando 3-0 l’ex Shevchenko e il Genoa agevolmente, dominando la gara di Marassi e rispondendo ai successi di Atalanta e Inter, nonchè al pari in rimonta subito dal Napoli, che riporta i rossoneri a -1 vetta alla Serie A 2021/2022 occupata dagli azzurri.

Shevchenko ha scelto Bianchi ed Ekuban in attacco, con Cambiaso esterno mancino a centrocampo e Vaheusden in difesa. Nel Milan c’è invece Messias alla prima da titolare in campionato, con Ibrahimovic prima punta e Tonali in mediana al fianco di Kessiè.

Desideroso di allontanare sconfitte e delusioni, il Milan deve però fare i conti dopo appena tre minuti con l’infortunio di Kjaer, uscito in barella per un problema al ginocchio. Trauma contusivo-distorsivo per il danese e probabile lungo stop.

Colpito dal k.o di Kjaer, il Milan si fa trovare impreparato, senza però subire le conseguenze: la prima vera occasione della gara è infatti dei padroni di casa, con Cambiaso a concludere alto, di poco, da buona posizione.

Il vantaggio è comunque firmato dal Milan, grazie ad Ibrahimovic abile ad insaccare con un tiro a giro la punizione assegnata al 10′ per fallo ai 25 metri. Il Genoa è schiacciato nella propria metà campo, ma la squadra di Shevchenko riesce comunque a ripartire bene al momento giusto, sfiorando nuovamente la rete con un’altro tiro alto, stavolta ad opera di Rovella.

Dall’altra parte però il Diavolo è cinico, guidato da un Ibrahimovic in stato di grazia: lo svedese fa partire l’azione rossonera con un tacco da urlo, conclusione di Krunic deviata che si impenna fino ad arrivare alla testa di Messias. Colpo vincente dell’ex Crotone alla prima da titolare in campionato e Sirigu battuto per la seconda volta.

A inizio ripresa Pioli punta su Florenzi al posto di Gabbia, a sua volta subentrato a Kjaer al 5′, mentre Shevchenko pensa al prossimo turno contro la Juventus scegliendo Hernani al posto di Sturaro. Il secondo tempo è sulla scia del primo: il Genoa è ampiamente in partita impegnando Maignan ad una parata da urlo, ma il Milan non sbanda chiudendo con la porta inviolata più di un mese dopo l’ultima volta, trovando anche il tris sull’asse Diaz-Messias, autore della doppietta personale per il 3-0 finale.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

GENOA-MILAN 0-3

Marcatori: 10′ Ibrahimovic, 46′ e 61′ Messias

GENOA (3-5-2): Sirigu 5.5; Masiello 5 (77′ Bani 6), Vasquez 5, Vanheusden 5; Ghiglione 5.5, Sturaro 6 (46′ Hernani 6), Badelj 5.5 (62′ Galdames 6), Rovella 6 (77′ Portanova 6), Cambiaso 6; Bianchi 5 (64′ Pandev 6), Ekuban 5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7; Kalulu 6.5, Kjaer sv (5′ Gabbia 5.5 [46′ Florenzi 6]), Tomori 6.5 (77′ Saelemaekers 6), Theo Hernandez 6.5; Kessie 6, Tonali 6; Messias 7.5, Krunic 6, Brahim Diaz 7.5 (77′ Bakayoko 6); Ibrahimovic 7.5 (60′ Pellegri 6).

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Gabbia (M), Masiello (G), Rovella (G)

Espulsi: –

