Genoa, non solo acquisti: Sabelli torna al Brescia

Cambiano le proprietà, ma il Genoa si conferma una delle società più attive sul mercato.

Tradizionalmente protagonista delle sessioni di trattative estive e invernali durante l’era Preziosi, anche la gestione di 777 Partners vede il Grifone tra i club più interessati da operazioni in entrata e in uscita, complice la delicatissima posizione di classifica della squadra, in piena zona retrocessione.

A fronte dei tanti acquisti già effettuati e di quelli che arriveranno, urge però anche snellire l’organico, così ecco l’ufficializzazione della cessione di Stefano Sabelli.

L’esterno difensivo romano, classe 1993, torna infatti al Brescia con la formula del prestito secco, dopo essere stato nel mirino anche del Frosinone di Fabio Grosso, suo ex allenatore al Bari, oltre che a Brescia.

Sabelli aveva già militato nelle Rondinelle tra il 2018 e il gennaio 2021, vincendo un campionato di Serie B e giocando il successivo nel massimo campionato, prima di approdare all’Empoli nella seconda parte dello scorso campionato e ottenere un’altra promozione in A. Quindi il passaggio al Genoa, dove però il giocatore ha trovato poco spazio sia nella gestione Ballardini, che durante l’era Shevchenko.

