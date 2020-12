Genoa, Pandev: "Salvo il Genoa e smetto"

“Nel 2021 faccio 28 anni, credo davvero che sarà l’ultima stagione – ha detto a Il Secolo XIX -. Prima, però ho gli ultimi sogni da realizzare. E poi resterò a vivere qui, lo hanno deciso i miei figli”.

Goran Pandev ha iniziato quest’anno la sua sesta stagione tra le fila del Genoa dove ha fin’ora collezionato ben 138 presenze mettendo a segno 22 gol: il suo obiettivo stagionale è quello di salvare il Grifone visto che con ogni probabilità, questo sarà l’ultimo anno da professionista per l’attaccante macedone.

A proposito di Macedonia, lo scorso Novembre, nello spareggio giocato a Tbilisi contro la Georgia, Pandev segna il gol della vittoria che permette alla Macedonia del Nord di qualificarsi per la prima volta ad un campionato europeo…Campionato Europeo che il macedone vuole giocare da protagonista per togliersi l’ultimo sfizio di una grande carriera. Solo alla fine degli Europei sarà arrivata l’ora di appendere gli scarpini al chiodo, non prima.

OMNISPORT | 31-12-2020 10:26