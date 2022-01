Genoa, parla il Presidente Zangrillo: "Crediamo nella salvezza"

31-01-2022 16:15

Il neo Presidente del Genoa Alberto Zangrillo, succeduto a Enrico Preziosi, ha parlato delle mosse del Grifone nel corso di questo mercato ai microfoni di Rai GR Parlamento. Queste le sue parole:

“E’ abbastanza chiaro che ci stiamo muovendo in modo diverso rispetto al passato. Abbiamo portato una rottura nella mentalità e non soltanto nel modo in cui abbiamo fatto il mercato fino a oggi. Ora abbiamo maggiore internazionalizzazione ed autonomia di pensiero, da cui poi deriva anche l’autonomia di scelta. Speriamo che i colpi che abbiamo messo a segno si rivelino positivi”.

Zangrillo parla anche della nuova proprietà Made in USA:

“La 777 Partners ha in mente un progetto a lungo-medio termine. Ciò non significa che stiamo tralasciando l’immediato. Abbiamo un obiettivo a breve termine molto chiaro: la salvezza. La classifica è brutta, se la guardi è impietosa ma non va vista. Non dobbiamo soffermarcisi troppo”.

