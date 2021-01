Genoa: sfida al Verona per un attaccante

Il Genoa di mister Ballardini st aceercando di risalire una classifica che prima dell’arrivo del “nuovo” mister sembrava decisamente promettere male. Invece, il Grifone sta dando prova di potersi salvare ancora una volta. Nelle ultime uscite con Ballardini in panchina i rossoblu hanno addirittura abbandonato le ultime tre posizioni superando il Cagliari e mettendo l’Udinese nel mirino.

La parola d’ordine è ovviamente quella di non fermarsi e per fare questo, ilmercato di gennaio potrebbe regalare un altro importante tassello per raggiungere più in fretta l’obiettivo salvezza.

Sam Lammers è infatti uno dei migliori attaccanti che potrebbe cambiare maglia in questa sessione di calciomercato rimanendo in Serie A. Il Genoa potrebbe puntare sulla punta olandese se dovesse salutare Gianluca Scamacca mentre il Verona potrebbe salutare uno tra Di Carmine e Favilli e per questo si sta interessando all’attaccante dell’Atalanta.

Chi la spunterà? Sicuramente chi tra le due squadre sarà in grado di promettergli di giocare con regolarità, mettendolo al centro del progetto e facendolo sentire protagonista. Esattamente quello che non sta accadendo a Bergamo.

OMNISPORT | 19-01-2021 11:27