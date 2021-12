Genoa, Shevchenko realista: “Salvarci sarà come vincere la Champions”

11-12-2021 00:05

Non ha nascosto la sua delusione Andriy Shevchenko dopo il 3-1 rimediato dal suo Genoa nel derby contro la Sampdoria, gara che, ovviamente, non aiuta a migliorare una situazione in classifica già piuttosto complicata.

“È una delusione sicuramente, nessuno vuole perdere il derby e soprattutto noi che speravamo di fare una bella partita. Abbiamo preso subito gol e da un paio di partite la squadra non è stata brillante, abbiamo regalato il gol” ha detto nel dopo partita l’allenatore ucraino.

“Abbiamo avuto una reazione nel secondo tempo, abbiamo creato occasioni ma bisogna iniziare subito così per iniziare bene e finire bene. In questo momento facciamo fatica, le caratteristiche di questi giocatori sono queste. Stiamo provando, alla fine siamo andati con il 4-2-3-1 e stiamo cercando di ottenere il massimo da tutti i calciatori” ha proseguito Shevchenko prima di fare la sua disanima generale sul momento del Genoa.

“Quando sono arrivato qua ho visto bene il calendario, non mi lamento mai ma abbiamo avuto tante difficoltà con tantissimi giocatori assenti. Con il ritorno di Destro abbiamo ritrovato il gol. Salvarci è come vincere la Champions, abbiamo tante occasioni per farlo e vogliamo raggiungere questo risultato”.

Fondamentale dunque, per provare a invertire il trend, sarà rimboccarsi le maniche nelle prossime settimane.

“Ho detto alla squadra che l’unica via di uscita è lavorare tanto, c’è stata una reazione oggi. La squadra ha provato a cambiare qualcosa, in questo momento non è abbastanza e quindi dobbiamo sforzarci di più” ha chiosato l’allenatore del “Grifone”.

