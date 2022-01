16-01-2022 12:15

Il general manager del Genoa Johannes Spors alla Gazzetta dello Sport ha motivato l’esonero di Andriy Shevchenko dal ruolo di allenatore della squadra rossoblu.

“Ho parlato molto con lui, la comunicazione tra noi non è stata un problema – ha spiegato alla rosea -. Sfortunatamente, non c’è stato un miglioramento nel nostro gioco e i risultati, che per noi sono troppo importanti, non sono arrivati”.

OMNISPORT