Genoa, un colpaccio in attacco per tornare subito in A: Cutrone, Coda o Djuric

16-06-2022 21:55

Per tornare immediatamente in Serie A, anche in vista di un campionato di B che – a giudicare dalle contendenti – appare un’autentica montagna da scalare, il Genoa sta subito pensando a un grande colpo in attacco. Secondo Primocanale , in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossoblù, si sarebbe Patrick Cutrone che, dopo l’esperienza con l’ Empoli , è tornato al Wolverhampton Wanderers , in cui comunque non si fermerà.

Il classe 1998 scuola Milan sarebbe particolarmente voglioso di trovare un club che acquisti il proprio cartellino a titolo definitivo così da rinnovare le proprie certezze. In alternativa a Cutrone, il Grifone starebbe pensando anche a Massimo Coda , capocannoniere dell’ultima edizione del torneo cadetto con la maglia del Lecce : 20 centri e 8 assist per lui. In terza battuta, ci sarebbe anche il nome di Milan Djuric della Salernitana .