Georgia, Willy Sagnol nuovo commissario tecnico

Willy Sagnol è il nuovo commissario tecnico della Georgia.

L’allenatore francese, celeberrimo per la sua carriera da esterno al Bayern Monaco, ha iniziato da un paio di anni la carriera da tecnico, senza però aver particolare fortuna, sia in Nazionale che con le squadre di club.

Sagnol, che in carriera ha vinto tutto con il Bayern Monaco e disputato la finale dei Mondiali 2006 contro l’Italia, persa ai calci di rigore, era fermo dal 2017, anno in cui aveva svolto il ruolo di vice-allenatore proprio con i bavaresi, per poi essere il tecnico principale per un brevissimo periodo.

Nel settembre 2017, infatti, Sagnol aveva sostituito l’esonerato Ancelotti come tecnico ad interim, per poi lasciare la panchina alla leggenda Heynckes già nel mese successivo. In carriera per il classe 1977 un biennio da allenatore al Bordeaux, ma anche l’Under 21 francese nel 2013-2014.

La Nazionale georgiana ha fallito l’accesso all’Europeo del 2020, spostato nel 2021, deludendo anche nella nuova edizione della Nations League, dopo una scorsa decisamente importante, con la promozione dalla Lega D alla C: in quest’ultima però terzo posto dietro Armenia e Macedonia del Nord. Salto di qualità ancora atteso.

Questo potrebbe arrivare con una leggenda come Sagnol, che in panchina deve però ancora dimostrare di poter essere un big alla pari dei suoi anni da calciatore: nella prossima Nations League la Georgia sarà ancora in Lega C, decisa a puntare ai prossimi Europei.

Se l’allargamento dei posti per l’Europeo e l’arrivo della Nations League può garantire alle piccole nazionali di puntare alla competizione continentale, il Mondiale rappresenta invece un’utopia alla quale nessuno per ora pensa. Un passo alla volta.



OMNISPORT | 15-02-2021 18:59