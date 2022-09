Germania, Flick: "Dobbiamo giocare già in clima mondiale"

21-09-2022 10:27

Venerdi 23 settembre la Germania scenderà in campo contro l’Ungheria per giocarsi il primato nel gruppo 3. I tedeschi occupano il secondo posto con sei punti, ad una lunghezza dai magiari che sono primi. Completano il girone l’Italia a quota cinque e l’Inghilterra a due, fanalino di coda.

Proprio Hans-Dieter Flick, ct della Germania, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport, prima delle partite di Nations League, che faranno da preludio al prossimo mondiale in Qatar: “L’anno prossimo vogliamo partecipare alla Final Four di Nations League e ora finire la fase a gruppi da primi nel girone, ne abbiamo le possibilità, ma dobbiamo ovviamente utilizzare al meglio queste due partite, facendo le prestazioni di cui abbiamo bisogno e giocando al meglio. È questo l’obiettivo anche perché si tratta della prova generale per il Mondiale, perché poi a novembre ci sarà poco tempo per prepararsi prima del Qatar. Quindi dovremo giocare queste partite già in modalità Mondiale, essere in partita fin dall’inizio perché dovremo arrivare in Qatar già con la testa e l’atteggiamento giusti, la preparazione inizia adesso”.