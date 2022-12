Germania, Klopp non allenerà la nazionale

02-12-2022 19:39

L’agente di Jurgen Klopp ha escluso la possibilità che il manager del Liverpool sostituisca Hansi Flick alla guida della Germania dopo l’uscita a sorpresa dalla Coppa del Mondo.

La doppietta di Kai Havertz e i gol di Serge Gnabry e Niclas Fullkrug hanno assicurato alla Germania una vittoria per 4-2 contro la Costa Rica giovedì, ma i loro sforzi sono stati vani perché il Giappone ha messo in atto una straordinaria rimonta per battere la Spagna e passare come primo il girone.

L’eliminazione nella fase a gironi della Germania, la seconda consecutiva in Coppa del Mondo dopo il 2018, ha portato a critiche severe nei confronti della squadra, con alcuni che hanno messo in dubbio l’idoneità di Flick al ruolo di CT.

L’ex ct della Germania Dietmar Hamann ha chiesto che Flick se ne vada dopo aver giocato davvero male in Qatar, e il tecnico del Liverpool Klopp, così come l’ex allenatore del Chelsea Thomas Tuchel, è stato indicato come potenziale sostituto.

Tuttavia, il manager di Klopp, Marc Kosicke, ha dichiarato a Sky Sports in Germania che il suo assistito non sarebbe interessato al ruolo, affermando che:

“Questo è un argomento mediatico. Jurgen ha un contratto con il Liverpool fino al 2026 e intende rispettarlo”.

L’anno scorso Flick ha firmato un contratto triennale per guidare la Germania, che durerà fino alla campagna di Euro 2024 in patria.