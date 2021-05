Gervinho e Bruno Peres al Trabzonspor: ora è ufficiale

Da una stagione con più ombre che luci ad una folle accoglienza nella loro nuova patria calcistica. Questa è la parabola di Gervinho e Bruno Peres , appena annunciati come nuovi colpi del Trabzonspor . Un doppio affare già anticipato nei giorni scorsi dal presidente del club turco Ahmet Ağaoğlu e che è diventato ufficiale nelle scorse ore.

I due giocatori sono stati accolti come delle vere e proprie star dai tifosi del Trabzonspor, che a loro hanno dedicato cori festanti e li hanno accompagnati per tutto il tragitto che hanno fatto in auto (presumibilmente verso la sede del club).

Comincia dunque una nuova e interessante avventura per questi due giocatori, vogliosi di riscattare in Turchia le recenti delusioni patite in Serie A. Gervinho ha vissuto un’annata particolarmente deludente, sia a livello personale (con 5 goal realizzati in 27 partite) che di squadra. Il suo Parma, infatti, ha chiuso il campionato all’ultimo posto.

Qualche gioia in più per Bruno Peres, al quale l’ormai ex tecnico della Roma Paulo Fonseca ha dato molta fiducia (per un totale di 44 apparizioni).

Il club giallorosso, però, ha vissuto un’annata da dimenticare resa leggermente meno amara dalla qualificazione last minute in Conference League.

OMNISPORT | 26-05-2021 16:55