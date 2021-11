GF Vip, il gesto emozionante di Amoruso: Manila Nazzaro in lacrime

09-11-2021 10:35

In questa edizione del Grande Fratello Vip, la figura di Manila Nazzaro sta emergendo tra quelle di maggiore centralità anche nelle dinamiche tra i concorrenti, sia per la sua storia umana e professionale sia per il suo legame con Lorenzo Amoruso, glorioso difensore della Fiorentina.

Manila Nazzaro vede la sua casa per la prima volta

Nella diretta di lunedì sera, Manila ha ricevuto un videomessaggio da parte del suo compagno che le ha mostrato la loro casa romana così come è stata preparata in sua assenza dopo una lunga ristrutturazione: queste immagini sono state accompagnate da un audio molto sentito da parte di Amoruso che ha ribadito il suo amore per l’ex Miss Italia, impegnata ad affrontare questa lunga esperienza sociologica lontana dal suo fidanzato e dai suoi due figli (avuti dall’ex marito, Francesco Cozza).

Ma lo spazio della puntata dedicato a Manila non si è limitato a questo momento, anzi. Il video ha introdotto la visita da parte di Amoruso dopo la settimana indispensabile di quarantena richiesta per accedere alla casa di Cinecittà, sotto ai riflettori e alle telecamere del GF.

Espletati gli obblighi previsti dal protocollo Covid, l’ex calciatore ha varcato la soglia della porta rossa e pronunciato delle parole molto incoraggianti, nei confronti di Manila che ormai è all’interno della casa da ben due mesi:

“Buonasera a tutti, che bello vedervi qua. Amore mio, quanto sei bella. Sei una compagna eccezionale, abbiamo affrontato tantissime difficoltà – ha esordito Amoruso -. Io non metto mai limite alla divina provvidenza, ti amo e non smetterò mai. Credo che tutti abbiano un’anima gemella: mi dirai che è difficile trovarla tra otto miliardi di persone, ma io sono stato fortunato. Ti amo, e sarò sempre al tuo fianco: ti amo da impazzire”. “Non ci credo che mi hai fatto questo regalo, sei il mio tutto, ti amo da morire”, ha detto in lacrime l’ex Miss Italia che ha ribadito anche nel corso dei mesi spesi in questo esperimento versione Vip quanto sia stato determinante l’impegno di Amoruso nel consentirle di nutrire, di nuovo, fiducia nel prossimo.

Le lacrime di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha confidato, in passate interviste in maniera più articolata e dettagliata, quanto sia stata scossa la sua esistenza e quella dei suoi due bambini dalla decisione di separarsi da suo marito, l’ex calciatore Ciccio Cozza, simbolo della Reggina e giocatore di abnorme popolarità.

Il lutto di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Solo l’incontro con Amoruso, oggi opinionista e imprenditore, le ha consentito di aprirsi nuovamente all’amore e di costruire una nuova famiglia con lui: un incontro meraviglioso che le ha riservato gioie e un dolore profondissimo, legato al lutto perinatale che hanno vissuto entrambi e che hanno deciso di rendere noto a sostegno di quanti hanno vissuto la medesima, drammatica, perdita.

Un desiderio che non nascondono di voler seguire e di ritentare, quando sarà possibile, per diventare genitori.

VIRGILIO SPORT