GF Vip: il messaggio di Lorenzo Amoruso che ha sciolto Manila Nazzaro

Da personaggio pubblico, non ha avuto difficoltà a misurarsi con le telecamere. Ma stavolta è diverso: il legame tra Manila Nazzaro, ex Miss Italia e conduttrice radiofonica all’interno della casa del GF Vip, e l’ex calciatore Lorenzo Amoruso si è consolidato in quattro anni di sofferenze, gioie, esperienze di vita condivisa anche con i due figli della presentatrice (avuti dall’ex marito, il giocatore Francesco Cozza).

GF Vip: il messaggio di Amoruso a Manila Nazzaro

“Amore mio, mi manchi tantissimo. Hai parlato molto di questo bimbo che abbiamo perso, ma sai che il mio amore per te non cambierà mai. Dimentica, andiamo avanti, siamo una famiglia e abbiamo tutto per essere felici. Io ci sono stato e ci sarò sempre”, il messaggio che le ha dedicato Amoruso durante il serale del Grande Fratello.

Un videomessaggio che hanno commosso Manila, la quale ha ripercorso anche con estremo pudore il dolore del lutto prenatale che ha colpito lei e il suo compagno. Dolore che troppo spesso viene celato e di cui si omette, in una società ancora impreparata ad affrontare simili sofferenze e che entrambi hanno desiderato rendere pubblico per sostenere altre coppie, colpite dalla medesima perdita. “Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”, aveva detto Manila allora.

Amoruso e la Nazzaro: coppia rinsaldata da Temptation Island

Per la Nazzaro, che ha colto l’occasione del GF Vip dopo aver partecipato due stagioni fa a Temptation Island proprio con il compagno, questa nuova opportunità è conseguenza di un percorso: “L’amore torna se meriti quell’amore e io credo di meritarlo”.

Un amore moltiplicato, il loro, dalla presenza dei suoi due bambini che hanno trovato in loro un riferimento aggiuntivo e che hanno dedicato un saluto speciale (e commovente) alla mamma all’interno delle mure di Cinecittà.

VIRGILIO SPORT | 12-10-2021 09:21