Il dolore di Manila Nazzaro e Amoruso: la reazione del pubblico

Con un post su Instagram, che ha raccolto reazioni ed esperienze similari, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso hanno reso pubblico il dramma privato di quanti hanno affrontato il lutto prenatale. Manila ha perso il figlio che aspettava dall’ex calciatore, con lei protagonista di una edizione di Temptation Island in cui il loro rapporto è emerso, parso solido e maturo dopo le prove che la tessitura degli autori aveva tentato di mettere alla prova, come accaduto a ogni coppia di concorrenti. A seguito di questa esperienza, la decisione di fare di questo rapporto una relazione stabile e di provare ad avere un bambino.

Il post di Manila Nazzaro sulla sua gravidanza

Ma la gravidanza si è interrotta e Manila Nazzaro, in accordo con Amoruso, ha deciso di pubblicare questa foto accompagnata da una didascalia che rivela le emozioni, il dolore e la frustrazione vissute.

“E così salutiamo questo 2020, un anno segnato dall’incertezza, dalla lontananza e dal dolore per tantissimi. Per me e Lorenzo è stato allo stesso tempo l’anno della consapevolezza del nostro amore, semplice, forte,limpido, ma che ha lasciato anche a noi un dolore profondo, quando, qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo. Parlarne può essere una piccola carezza a tutte quelle coppie che hanno attraversato lo stesso dolore, profondo, di cui non bisogna vergognarsi.

Così restare l’uno accanto all’altro, cari amici, è la cura per ogni dolore❤️

Ora,caro 2021, tocca a te e non ci deludere!!!

Buon anno!!!”.

La solidarietà e la vicinanza al dolore di Manila e Lorenzo Amoruso

Dopo questo post, pubblicato in concomitanza con l’arrivo del nuovo anno, sono stati numerosi i messaggi rivolti alla coppia, a Manila in particolare, in cui hanno trovato spazio confidenze intime e le emozioni legate all’elaborazione – se avvenuta – di un simile lutto. La Nazzaro, ex Miss Italia e studentessa di Medicina in passato legata a Francesco Cozza, ha deciso così di pubblicare queste testimonianze, per ringraziare quante hanno avuto il coraggio di condividere una sofferenza spesso inascoltata e di cui si tende a celare le conseguenze. Un gesto dall’impatto profondo, in ascolto di quanti hanno avvertito l’urgenza di condividere la loro perdita e di esprimere, finalmente, quella silenziosa frattura interiore.

VIRGILIO SPORT | 05-01-2021 16:35