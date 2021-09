GF Vip: le cadute e la rinascita di Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia

Il suo ingresso, quasi silenzioso, nella casa di Cinecittà è di una prepotenza innegabile per via dell’empatia che ha intessuto con il suo pubblico, che ha appreso e condiviso le sue cadute, le sofferenze e la volontà di aggrapparsi con fierezza alla sua famiglia. Manila Nazzaro, la Miss che aveva studiato fino ad aggiudicarsi un titolo nel lontano 1999, ex studentessa di Medicina che allora non lasciò cadere opportunità televisive per misurarsi con una dimensione professionale che più distante non si può immaginare dal suo percorso di studi ha varcato la soglia della casa e dello studio del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, con l’intensità del suo vissuto.

Manila Nazzaro: cadute e rinascita dell’ex Miss Italia

Quella determinazione di allora se la porta dentro, ma appare una donna più cosciente e matura da un punto di vista professionale anche se indubbiamente segnata dalla separazione dall’ex marito, l’ex calciatore Francesco Cozza, l’interruzione di contratti importanti quasi senza un perché, il dramma della perdita in grembo di sua figlia, che ha affrontato con il coraggio anche della parola e al fianco il suo nuovo compagno, Lorenzo Amoruso, anch’egli ex giocatore.

Manila Nazzaro a Temptation Island: il suo ritorno

Manila Nazzaro anche in Temptation Island, manifesto perfetto della produzione autoriale di Maria De Filippi e del suo gruppo, ha saputo palesare al pubblico il lato migliore della sua persona e della sua relazione quando l’indagine spietata che si fa di queste coppie non permette di celare le piccole, inevitabili, debolezze e le relative fragilità emotive e relazionali. Un meccanismo di incastri che proietta in una finzione che poi così costruita non è e non può definirsi l’amalgama di ciascuna coppia.

Oggi, come ha rivelato la stessa Manila, convive con il compagno e i suoi figli, lavora in radio senza risparmiarsi e non teme di rimanere invischiata in quelle situazioni che hanno costretto a una nudità esasperata i suoi predecessori.

Il rapporto complicato tra Manila Nazzaro e Adriana Volpe

Come ha ribadito, in un’intervista rilasciata a Panorama, non teme il confronto con l’ex marito che con lei ha chiuso i rapporti tempo addietro, abbandonando la loro famiglia. Non teme il confronto con le colleghe, a partire da Adriana Volpe con la quale ci fu un notevole inghippo all’epoca della diatriba che vide al centro Giancarlo Magalli e che portò all’esclusione dell’una da Mezzogiorno in famiglia a favore dell’altra. Si sono chiarite, ma non si possono certe definire amiche. Come non lo è e non lo sarà mai Caterina Balivo, ha confermato la Nazzaro a distanza di 22 anni da quell’edizione di Miss Italia, che ha riportato nella stessa intervista le ragioni di quella distanza.

“Non ho vinto (Miss Italia, arrivò terza ndr), ma io sto qui a lavorare in tv, lei sta a casa. Parole che ferirono Manila e che non aiutarono a superare le ragioni del conflitto.

Manila Nazzari coglie questa opportunità come una nuova prova, una ennesima volontà di rinascita per lei che spende anche elogi per il figlio di Patrizia Mirigliani, Nicola Pisu e la sua storia, così terribile e di dolore a causa delle dipendenze. E di vedersi già con Katia Ricciarelli ad impastare i taralli, mentre assistono divertite e distaccate ad una lite tra la Sorge e la Codegoni.

VIRGILIO SPORT | 15-09-2021 11:38