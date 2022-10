14-10-2022 13:46

Nel deterioramento fissato tra le mura di Cinecittà, dove si consuma senza remore e senza freni, quel che rimane del GF Vip all’indifferenza su temi considerati periferici dai concorrenti come salute mentale, depressione e umanità si sono affiancati temi di strettissima attualità, come il pignoramento dei beni di Pamela Prati, o il consueto caso della bestemmia pronunciata in ora non proprio tarda da Amaurys Perez, ex campione di pallanuoto scivolato nel vortice incontrollabile dei reality.

Nella televisione dell’immagine, della narrazione estrema e della normalizzazione costruita a uso e consumo del pubblico generalista (come se non fosse già intrinseca nella società civile)fa la sua comparsa la situazione più classica del Grande Fratello, anche nella versione Vip: la bestemmia o presunta tale.

GF Vip: la presunta bestemmia di Perez

Secondo gli attenti e documentati utenti di twitter, con tanto di richiamo video e al Codacons, Perez avrebbe pronunciato la bestemmia attorno alle 22 e in diretta: abbastanza per chiedere provvedimenti. Nelle passate edizioni, per accuse di questo tipo, i concorrenti sono stati squalificati.

Qualche nome? Stefano Bettarini, ad esempio, o Marco Predolin che avrebbe pronunciato la medesima espressione finì al centro di un dibattito social e venne definitivamente escluso dalla corsa alla finale proprio per quella espressione fastidiosa e offensiva nei riguardi della sensibilità dei telespettatori.

Il video che inchioderebbe il campione

Amaurys Perez, per tornare alla cronaca degli avvenimenti, avrebbe pronunciato la frase incriminata nella serata di giovedì 13 ottobre mentre il concorrente Luca Salatino riceveva la sua sorpresa: un video che circola su twitter in queste ore lo alimenta, anche se gli utenti non sono unanimi nel sostenere che si tratti di una bestemmia.

L’intervento di Alfonso Signorini e le verifiche

A fine puntata, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di esternare una riflessione in accordo con la produzione del programma, ai sensi del regolamento:

“Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”.

Non un nome, non un riferimento preciso anche se sui social gli indizi portano verso l’ex gloria della pallanuoto che, nei giorni scorsi, era già stato preso di mira sui social per un episodio analogo che avrebbe urtato la sensibilità dei telespettatori più sensibili.

Le conseguenze sul concorrente

Qualora fosse appurato che Amaurys Perez abbia pronunciato, effettivamente, una bestemmia stando ai filmati che verranno visionati e ricontrollati dalla produzione del reality, le conseguenze sembrerebbero non poter che essere l’immediata interruzione della sua partecipazione al gioco. E l’addio alla casa di Cinecittà.

