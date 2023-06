Ghana, Asamoah Gyan dice basta e si ritira

Nel corso di una conferenza stampa, come riportato da Tuttomercatoweb, l’ex attaccante del Ghana dice addio al calcio giocato: “È una fase difficile nella carriera di qualsiasi calciatore”

21-06-2023 14:41

Ora è ufficiale: dopo una lunghissima carriera, la leggenda del calcio del Ghana si ritira. Ebbene si, a 37 anni, l’attaccante ghanese Asamoah Gyan ha dato l’addio al calcio giocato. Nel corso di una conferenza stampa ad Accra, come riportato da Tuttomercatoweb, il trentasettenne ha dichiarato: “È una fase difficile nella carriera di qualsiasi calciatore, un momento che tutti temono. Ma quando la natura prende il sopravvento, una vocina inizia a risuonare nelle orecchie… ‘È ora’”.

Prosegue poi ancora Gyan: “Questa voce l’ho sentita molto bene, e ho ceduto: è ora”, dichiara il capocannoniere della storia del Ghana. Sono con 51 gol in nazionale nel corso di una carriera di oltre vent’anni d’attività.

“L’ex capitano del Ghana è apparso ai Mondiali del 2006 e del 2010 e ha rappresentato il suo paese in sette Coppe d’Africa. È famoso anche per aver sbagliato un rigore dell’ultimo minuto, che avrebbe permesso ai Black Stars di diventare la prima squadra africana a raggiungere una semifinale di Coppa del Mondo, nel 2010 in Sudafrica” riportano Ansa e Tuttomercatoweb.