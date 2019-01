Giacomelli arbitra la Juve: con lui 10 vittorie su 10

Chiamata a risollevarsi in campionato dopo la batosta in Coppa Italia, la Juventus può sorridere per la designazione arbitrale in occasione della gara con il Parma di sabato sera a Torino. Oltre a una statistica favorevole (da quando si è trasferita allo Stadium, la Juventus ha vinto tutte le quattro sfide disputate a Torino contro il Parma in Serie A, con un punteggio complessivo di 15-2) è la designazione di Giacomelli a rendere ottimisti i bianconeri. Con l’arbitro triestino la Juventus non ha perso un sol punto nella storia: percorso netto, 10 partite arbitrate da Giacomelli e 10 vittorie bianconere, l’ultima con il 2-0 in casa del Frosinone alla quinta giornata. La precedente gara con Giacomelli risaliva allo scorso marzo quando allo Stadium la squadra di Allegri ha battuto 2-0 l’Udinese con doppietta di Dybala.

I PASTICCI – Un vero e proprio portafortuna anche se negli ultimi tempi il fischietto di Trieste è stato spesso criticato per il suo operato. La settimana scorsa entrò nel mirino della critica dei napoletani perché da arbitro Var non vide il rigore su Insigne. A Parma al Var ci sarà Chiffi , che pure ha già diretto la squadra di Allegri quest’anno in Juve-Sassuolo (primo gol italiano di Ronaldo) ma ha pasticciato in occasione dello scontro tra Douglas Costa e Di Francesco , scegliendo di lasciar correre a fronte di una reazione del giocatore bianconero sullo stesso attaccante del Sassuolo. Poi, chiamato dal Var, espulse il brasiliano della Juve.

SPORTEVAI | 31-01-2019 14:32