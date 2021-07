Giallo sul sì al Milan: scommesse ritirate ma i tifosi non lo vogliono

E’ la vera scommessa per la prossima stagione, il giocatore da cui potrebbe dipendere tanto. Chi sostituirà Calhanoglu nel Milan? Dopo aver messo a posto attacco (con Giroud), porta (con Maignan) ed aver blindato la difesa con il riscatto di Tomori manca l’ultima ciliegina che vale quasi l’intera torta. Tanti i nomi accostati ai rossoneri ma in queste ore si dà per concluso un affare, al punto che alcune agenzie di scommesse hanno addirittura chiuso le giocate sul trasferimento di Josip Ilicic al Milan.

Dopo il ritorno in rossonero di Brahim Diaz, ufficializzato nelle scorse ore, il club rossonero starebbe spingendo per l’arrivo alla corte di Pioli anche del fantasista sloveno che l’Atalanta sostituirebbe con Boga del Sassuolo. Ballano le cifre, perchè i bergamaschi non lo libererebbero gratis ma è soprattutto la reazione dei tifosi a preoccupare.

I tifosi dicono no a Ilicic

Fioccano i commenti su twitter: “Ilicic è proprio l’extrema, ma extrema extrema ratio. Quella da tirar fuori, che so, il 28 agosto se sono morte tutte le altre alternative” o anche: “Neanche a Ilicic piace Ilicic” e poi: “Ilicic faceva una partita buona all’anno. contro di noi. il resto era un mix di svogliatezza e depressione… no grazie”, oppure: “Con Ilicic butti a mare la stagione”. C’è chi osserva: “Non esiste nel mondo presentarsi con l’Ilicic della situazione in un ruolo così fondamentale per ció che abbiamo creato la scorsa stagione. Lo sanno benissimo. Faranno di tutto per prendere un buono” e infine: “Se fanno Ilicic vuol dire che non ci sono disponibilità per arrivare ad un altro, se vai a proporre prestiti con diritto in giro per l’Europa questa è l’indicazione”.

SPORTEVAI | 20-07-2021 11:00