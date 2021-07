Milan, l'ultima idea per sostituire Calhanoglu infiamma i tifosi

Da quando Calhanoglu è andato via, scegliendo l’Inter, si è aperta una voragine nel 4-2-3-1 di Pioli: il turco va sostituito e in queste settimane quasi una decina di numeri 10 è stata accostata al club rossonero. L’ultimo nome però scatena suggestioni ed entusiasmi: Maldini è alla ricerca di un profilo con determinate caratteristiche, un giocatore che sappia abbinare corsa e qualità, agendo tra le linee e secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno pensando anche a Isco, il quale potrebbe lasciare il Real Madrid dopo otto anni di alti e bassi.

Ancelotti pronto a dare l’ok per la cessione di Isco

Isco, 29 anni, è un ottimo calciatore, ma non indispensabile per i Blancos. Per questo il Milan potrebbe inserirsi. Non è una trattativa semplice anche se la quotazione dello spagnolo si è ultimamente ridimensionata: resta comunque un elemento di prima fascia, di richiamo internazionale. e i rossoneri possono puntare sugli ottimi rapporti con il Real e, ovviamente, con Ancelotti.

I tifosi sognano ma nessuno si illude

Il nome di Isco infiamma la tifoseria. I più ottimisti sognano a occhi aperti: “L’ingaggio Isco può ridurlo per poi spalmare se facciamo prestito con diritto di riscatto, se lo riscattiamo” o anche: “A questo punto farei la spesa al Real Madrid. I rapporti sono ottimi, c’è Ancelotti, che con Maldini ha rapporti più che idilliaci e gli scarti del Real sarebbero quasi tutti titolari in qualunque top club. Odriozola, Ceballos, Isco, Jovic e sistemiamo la squadra”.

La maggioranza però non vuole farsi illusioni: “Da Coutinho a James Rodriguez, passando per Isco e Ceballos. Con Tadic sullo sfondo. Forse, la verità, è che il Milan si stia concentrando sulle conferme di Tonali e Diaz (ci siamo, in settimana le ufficialità) per poi dedicarsi al Calciomercato quello vero. Nomi…” o anche: “Dunque per ora ci hanno accostato come trequartista: Zaccagni, Ilicic. Pessina, Ziyech ( anche se io lo ritengo un esterno), Ceballos, Sabitzer, Tadic. E ultimo ma non per importanza Isco. Io ho come l’impressione che non arriverà nessuno di questi”

C’è chi osserva: “Siamo al 4 luglio, e dopo 23754 nomi per il vice Calha la dirigenza non ha ancora comprato nessuno. A sto punto mi viene da pensare che stiano lavorando sotto traccia per un top player tipo Messi o De Bruyne altrimenti non c’è spiegazione” ma anche: “Di Isco possiamo permetterci solo la maglietta”

SPORTEVAI | 04-07-2021 08:51