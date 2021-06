Milan, l'ultima voce di mercato spaventa i tifosi

Dopo la partenza di Hakan Calhanoglu, in casa Milan tiene banco la questione legata all’ovvia necessità di trovare un sostituto che non faccia rimpiangere il turco e, possibilmente, riesca anche a fare meglio e conquistare il cuore dei tifosi che, ben prima del mancato rinnovo e conseguente tradimento, con l’ex Leverkusen e prossimo avversario derby non sono mai realmente entrati in sintonia.

Milan, una certezza e tanti nomi per la trequarti

La prima mossa della dirigenza rossonera è quella di rinnovare il prestito di Brahim Diaz con il Real Madrid. Lo spagnolo si è meritato la conferma con un finale di stagione da incorniciare e i tifosi sono ben lieti di riabbracciarlo. Il ventunenne nato a Malaga non può però essere, e non sarà certamente, l’unico colpo in entrata sulla trequarti. Tanti i nomi accostati al Diavolo. James Rodriguez e il Papu Gomez non convincono. Intrigano un po’ di più l’ex Inter Philippe Coutinho e Hakim Ziyech dal Chelsea, ma le trattative per strappare un prestito sembrano in salita.

Milan, possibile scambio con l’Atalanta

Ecco, dunque, che nelle ultime ore come riportato da TuttoSport è rispunta l’ipotesi low cost e di esperienza: portare in rossonero l’atalantino Josip Ilicic. L’operazione incontra il gradimento di Massara e Maldini e non dovrebbe essere così complicata, con l’ok del giocatore già in mano e una valutazione non elevata. Però, vista anche l’ultima stagione sottotono dello sloveno e la possibilità che nella trattativa rientri anche il giovane Tommaso Pobega, sui social la maggior parte dei tifosi rossoneri boccia l’operazione.

Pobega per Ilicic, l’operazione non convince i tifosi del Milan

C’è chi commenta: “ma è morto, basta!” e qualcuno sottolinea: “Pobega vale 40 milioni“. Restando in casa Atalanta, un tifoso ricorda: “Piuttosto che Ilicicvorrei Pessina che abbiamo il 50% sulla rivendita se non raggiunge tot presenze con l’Atalanta“. C’è chi twitta: “Se prendiamo quel cadavere di Ilicic mi faccio imbalsamare e mettere nel museo del Cairo come mummia” e chi chiede: “ditemi che non è vero assolutamente Ilicic-Pobega.. vi prego”. Non manca poi chi ironizza amaramente: “Immagina presentarsi al Camp Nou con la trequarti Rebic Ilicic Saelemakers”.

Non manca poi chi avvisa: “Chi volesse ingaggiare Ilicic dovrebbe accertarsi che il calo del 20/21 non sia effetto di 1 calo di prestazioni atletiche, fisiologico dopo i 30. La classe rimane elevata, ma 2 gol a Dortmund e 4 a Valencia li faceva anche grazie ad una discreta agilità, vista poco nel 2021″, chi la taglia corto: “No Ilicic grazie” e chi punta il dito contro la dirigenza: “Leggo di uno scambio Pobega-Ilicic…se così fosse rimpiangerei Leonardo come dirigente”. “Ilicic per me è 3 volte meglio del turco”, scrive infine un tifoso possibilista, ma i commenti a favore dello sloveno si esauriscono praticamente qui.

