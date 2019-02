Giallo Verratti, il ko è un mistero

Marco Verratti ancora infortunato. Il centrocampista del Psg si è fermato in allenamento, e anche Tuchel in conferenza stampa è apparso allarmato.

"Non è una ricaduta dell'ultimo infortunio. Ha avuto un altro problema, ma non sappiamo che cos'ha. Non so se riuscirà a recuperare per lo United". Verratti si era infortunato alla caviglia lo scorso gennaio.

"Se gioca la prossima contro il Bordeaux? Devo aspettare fino a domani o dopodomani per vedere se può giocare. Il problema è che se gioca i Girondini, non sarà al meglio per la gara contro il Manchester United".

SPORTAL.IT | 07-02-2019 18:05