Giampaolo scuote la Samp: "La stagione non è finita con il derby"

06-05-2022 14:48

Dopo aver vinto il derby contro il Genoa la Samp vede più vicina la salvezza: alla vigilia del match contro la Lazio Marco Giampaolo invita i suoi a non farsi distrarre. “Il nostro campionato non si conclude con la vittoria nel derby. Anzi, è stato un tassello, un passaggio ma dobbiamo conquistare punti per ottenere la salvezza. Il primo discorso che ho fatto ai calciatori quando ci siamo ritrovati ha avuto un solo obiettivo che è quello di continuare a lavorare seriamente”.

Giampaolo non guarda alle altre avversarie: “Dobbiamo pensare a giocare le nostre di partite, che già sono difficili e impegnative. Non possiamo giocare le partite degli altri, dobbiamo pensare al nostro percorso da qui alla fine del campionato e calcoli non se ne possono fare perchè il pallone rotola e non sai mai dove va a finire”.

OMNISPORT