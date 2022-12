A Londra, dove è ricoverato Gianluca Vialli in condizioni più che preoccupanti, gli sono accanto sua madre, giunta da Cremona, e la sua famiglia. Quella famiglia che si è costruita nella capitale britannica che, all’epoca del Chelsea, gli ha offerto l’occasione di incontrare e conoscere sua moglie, Cathryn White Cooper, sposata nel 2003 e dalla quale ha avuto le sue due figlie, Sofia e Olivia.

Il loro è un legame ventennale che ha superato le inevitabili prove dettate dal cambio della loro vita professionale, la nascita delle loro ragazze e anche gli spostamenti sull’asse Londra-Milano e infine Roma da quando Vialli ha accolto la richiesta dell’amico e gemello del gol, il ct azzurro Roberto Mancini, di divenire capo delegazione della Nazionale in accordo con la FIGC.

Un progetto complesso, ambizioso, molto strutturato attorno a un team studiato e sostenuto dalla visione diffusa del Mancio che ha edificato un gruppo saldo, capace, profondo che ha raccolto un successo insperato a Euro 2020, anche se se poi non è stato capace di replicare con l’uscita di scena dalle qualificazioni Mondiali.

Da attaccante superbo a allenatore, già al Chelsea a capo delegazione: la carriera di Vialli si è incastrata sempre con quella di sua moglie, modella sudafricana oggi impegnata nell’arredamento di interni Cathryn White Cooper è sempre rimasta accanto all’ex giocatore e capo delegazione azzurro anche quando la malattia si è insinuata tra loro.

Sono trascorsi, infatti, cinque anni dall’annuncio della malattia, un tumore al pancreas molto aggressivo che lo ha costretto a cicli di chemioterapie importanti che il campione, ex Sampdoria e Juventus, ha dovuto affrontare con la convinzione e una filosofia di lettura di questa convivenza che ha sempre colpito per lucidità, estrema chiarezza.

Nel suo libro Goals, Vialli nel 2018 tenta di raccontare la sua personale esperienza con il tumore del pancreas che descrive con una dovizia e una certa umiltà che stupisce, tanto è fermo e determinato però nel riconoscere come la malattia possa essere controllata. Alla Gazzetta, in una lunga intervista spiegò nel 2020 che cosa vedeva e viveva nella coesistenza con la malattia:

“Non l’ho mai considerata una battaglia – ha affermato il campione -, perché ho sempre pensato che il cancro è meglio tenerselo amico. L’ho sempre considerato un compagno di viaggio che avrei evitato. Adesso cercherò di farlo stancare, in modo che poi mi lasci proseguire”.

“Comunque sì, questo modo di intendere la vita mi è servito molto, perché se fai il calciatore impari la disciplina e quindi accetti certe cose che devono essere fatte durante la malattia, impari a non lamentarti. La vita è per il dieci per cento quello che ti accade e per il novanta quello che tu produci con intelligenza, passione , capacità di reazione” aveva aggiunto Vialli.