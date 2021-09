Gianni Moscon si trasferisce all'Astana: "Un passo importante"

E’ ufficiale il trasferimento di Gianni Moscon all’Astana. Il ciclista trentino, che al termine dell’anno lascerà la Ineos dopo sei stagioni, spera di diventare un punto di riferimento importante per la squadra kazaka: “Dopo sei anni nella stessa squadra, per me questo è un passo importante nella mia carriera“.

“Penso che questa sia una sfida per me, una motivazione per continuare a crescere e una nuova esperienza che sono sicuro sarà vittoriosa. Nel corso di questi anni ho accumulato molta esperienza e ora vorrei usarla al meglio nella mia nuova squadra e nel nuovo ambiente. Per il mio primo anno alla Astana spero di essere il più utile possibile alla squadra, e, ovviamente, punterò anche a successi a livello personale”.

“Spero di essere in grado di essere il più performante possibile nelle corse del massimo livello. Assieme alla mia nuova squadra, al general manager Alexandre Vinokourov, gli allenatori e i direttori sportivi dobbiamo ancora discutere per organizzare il programma della uova stagione”, ha specificato.

“Ci sono un sacco di grandi e importanti corse nel calendario, quindi spero di potermi mettere alla prova e ottenere risultati importanti”.

