Gianni Vitali: “Il Napoli voleva Kumbulla”

L’agente di mercato a Tmw: “La Roma è stata però la più decisa, in Kumbulla ho visto un calciatore che poteva ambire a trovare soddisfazioni in questo mondo”

05-04-2023 20:28

Il noto agente di mercato Gianni Vitali ha parlato del difensore giallorosso Kumbulla ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Kumbulla? ”Mi aspettavo arrivasse dov’è, l’ho visto giocare sotto età negli U17 del Verona e in Primavera l’anno successivo. Mi aveva immediatamente convinto e, conoscendo lui e la famiglia a maggior ragione: ci ho visto un calciatore che poteva ambire a trovare soddisfazioni in questo mondo”.

Un commento su Juric: ”Sicuramente è stato fondamentale, per la fiducia riposta in Marash. Nel suo primo anno di Serie A, andato molto bene, è stata la cosa più importante: Juric non ne faceva questione di anagrafe ma di merito. Poi è andato alla Roma e la sua carriera ha preso subito una piega molto veloce e importante”.

L’agente ha raccontato un piccolo aneddoto di mercato: ”Il Napoli si era interessato a lui a gennaio (2021, ndr), subito, ma non in estate. Giuntoli è uno dei migliori direttori in circolazione, ma allora Marash voleva concludere la stagione a Verona e non se ne fece nulla”. Conclude poi Vitali: “Poi ci fu un’estate in cui si interessarono tutti i big club d’Italia, la Roma è stata però la più decisa”.