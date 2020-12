Gigi Buffon confessa il grande rimpianto della carriera

Alla sua seconda stagione dopo aver scelto di tornare alla Juventus per concludere la carriera Gianluigi Buffon si è ormai integrato nell’inedito ruolo di dodicesimo.

Come riserva di Wojciech Szczesny la bandiera bianconera ha già conquistato un altro scudetto e si è tolto soddisfazioni in Champions League , in particolare disputando da protagonista la gara di Barcellona valsa il primato del girone.

La scelta di tornare a Torino è stata legata in particolare proprio al sogno di riuscire a vincere la Champions, l’unico trofeo che manca nella leggendaria carriera di Super Gigi. Dopo il flop del 2020 con l’eliminazione agli ottavi contro il Lione, la Juve ci riproverà in questa stagione.

Intanto, però, Buffon non ha ancora dimenticato la delusione del 2019 quando proprio un suo errore favorì l’eliminazione del Paris Saint-Germain agli ottavi contro il Manchester United .

Intervistato da ‘L’Equipe’, l’ex portiere della Nazionale ha confessato di pensare spesso a quella notte, quando perdendo 3-1 in casa i francesi vanificarono il 2-0 di Old Trafford.

Del resto anche la scelta di lasciare la Juventus nel 2018 per andare al Psg fu fatta in ottica Champions: “Ripenso a quella partita almeno tre o quattro volte alla settimana. Quella gara risveglia tanti rimpianti. Mi biasimo per un errore incredibile, un errore che, con l’esperienza che ho maturato, non avrei dovuto fare. Mentalmente, quella sera, mentre si avvicinava la partita, nella mia concentrazione non ero il solito Gigi”.

Buffon ammette di aver sbagliato l’avvicinamento a quella partita , cosa che non sarebbe successa alla Juventus: “Non avevo la forza o l’energia per percepire che ci stavamo preparando alla partita in una maniera troppo leggera e forse, per non essere il vecchio che sgrida tutti, non ho detto: ‘Oh ragazzi, non ci siamo’. Alla Juventus non sarebbe successo. Ero sicuro che in quella stagione saremmo arrivati in finale”.

Il bilancio dell’esperienza francese resta però positivo: “Sono stato molto bene a Parigi. Sono rimasto molto toccato dalla stima e dal rispetto dei tifosi nei miei confronti” ha concluso Buffon.



OMNISPORT | 19-12-2020 11:17