Gigi Buffon è inquieto per Ronaldo

Gigi Buffon è stato presentato dal Paris Saint-Germain a dodici anni esatti di distanza dal trionfo al Mondiale tedesco, proprio ai danni della Francia. Strani incroci di calcio e di vita, del tutto inaspettati, come lo stesso portiere ha confermato in un’intervista a ‘Sky Sport’ dopo la presentazione ufficiale a Parigi: “Il presidente Agnelli mi aveva detto che se avessi voluto continuare a giocare per una stagione o due non ci sarebbero stati problemi, ma dopo 17 anni non ho voluto creare alcun problema. Pensavo di smettere, ma la vita mi ha sorpreso ancora attraverso l’offerta del Psg. Mi hanno telefonato dicendo che avevano bisogno di un giocatore come me, con le mie caratteristiche ed eccomi qui. L’addio alla Juventus è stato comunque gestito nel miglior modo possibile da ambo le parti”.

A rendere la storia ancora più suggestiva potrebbe essere un incrocio nella prossima Champions League con Cristiano Ronaldo, magari nel frattempo passato a vestire la maglia della Juventus: “Per continuare avevo bisogno di una proposta importante che mi permettesse di stare ad alti livelli, poi la possibilità di vincere la Champions non ha avuto peso. Ronaldo alla Juve? Non mi darebbe fastidio, anzi sarebbe lo spot migliore per il calcio italiano. C'è sempre bisogno di un nuovo idolo da esaltare. Mi dispiacerebbe invece una finale Psg-Juventus, sia da vincitore che da sconfitto".

SPORTAL.IT | 09-07-2018 22:50