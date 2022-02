Gigi Buffon giocherà fino a 46 anni

28-02-2022 12:58

Gianluigi Buffon ha rinnovato il suo contratto con il Parma fino al 2024. L’inossidabile ex portiere della Juventus, 44 anni, ha trovato l’accordo con il club emiliano per altre due stagioni.

“Ho una grandissima notizia: Gigi ha rinnovato il suo contratto fino al 2024 – ha annunciato il presidente Kyle Krause -! E’ un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo orgoglio per noi. Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persone dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il Parma e Parma, che noi possiamo vedere ogni giorno. Siamo molto molto contenti per questo suo supporto e per il suo impegno”.

Queste le parole di Buggon: “È una bella giornata. È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città. Se non credessi in quello che stiamo facendo non avrei accettato il rinnovo. Questa per me è una sfida ancora molto entusiasmante. Sento di poter dare una grande mano. Non c’è niente di meglio che poter dare qui a Parma. Il presidente Krause ha grande entusiasmo e ha ben chiaro dove vuole arrivare, anche se in questa prima fase ci sono stati colpi di assestamento. Sarebbe stato un peccato tirarmi indietro”.

OMNISPORT