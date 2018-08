Gigi Buffon, il gesto che non ti aspetti fa discutere Parigi

Gigi Buffon fa discutere Parigi per una foto pubblicata dal tabloid britannico "The Sun". Il portiere del Paris Saint Germain è stato pizzicato dai paparazzi del giornale inglese mentre accende e si fuma una sigaretta durante un'uscita nella Capitale francese con la compagna Ilaria D'Amico. Un vizio, non proprio da atleta modello, che sta avendo risonanza in rete e ha indisposto alcuni utenti, anche se non sorprende troppo in Italia: l'estremo difensore di Carrara è un noto fumatore.

Nelle immagini pubblicate si vede la coppia che passeggia per le vie di Parigi e a un certo punto incontra, in un ristorante famoso, il nuovo allenatore di Buffon, il tedesco Thomas Tuchel, con cui il portiere scambia qualche parola. Nonostante i 40 anni d'età compiuti a gennaio, Gigi è titolare nei campioni di Francia ed ha subito convinto nelle prime due uscite, anche se nella sfida vinta sabato scorso contro l’Angers è rimasto in panchina per far posto al giovane emergente Areola.

"Non mi piace mandare Buffon in panchina, ma anche Areola ha bisogno di trovare il ritmo – ha spiegato Tuchel in conferenza stampa -. Gigi ha fatto tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara. Dopo quelle partite, vedremo".

Buffon non è l'unico giocatore con il vizio del fumo: tra i tanti campioni che si concedono questa non proprio salutare abitudine ci sono Piqué, Tonelli, Roberto Carlos, Verratti, Nainggolan, Ozil, Rooney e Mario Balotelli.

L'ex numero uno della Juve, che ha firmato un contratto per un anno con opzione per il secondo, si sente più forte oggi che cinque anni fa: "Nel mio intimo più profondo, mi sento più forte di 5-6-7 anni fa, non saprei dire perché. Se mi chiedete 'a 35 anni, ti sentivi come oggi?', io vi risponderei 'penso di essere migliore adesso'. E mi replichereste che è impossibile. Anch'io a volte, quando torno a casa, me lo dico: 'E' impossibile'. E invece io mi sento più forte. Forse perché ho un po' cambiato il mio approccio nel lavoro. E poi, alla mia età, è tutta una questione di voglia e di motivazione".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 08:10