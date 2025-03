Gimbo Tamberi testimonial per la Regione Marche: ha preso il posto di Roberto Mancini e lo spot è già virale

"Un salto nelle Marche", questo il titolo dello spot a cui il campione di atletica ha prestato anche la voce: "Che emozione, ho letto il testo con il cuore"

Doveva prestare il volto e l’immagine: ha chiesto e ottenuto anche di essere voce narrante. Gimbo Tamberi è il protagonista del nuovo video promozionale della Regione Marche, spot che tra una settimana diventerà una sorta di tormentone: sarà in onda, infatti, sulle principali reti televisive nazionali. L’ex campione olimpico, attuale campione europeo e mondiale in carica, ne è l’interprete principale. Ed è stato mattatore assoluto anche alla presentazione dello spot, che si è tenuta a Palazzo Raffaello, a Urbino.

Tamberi al posto di Mancini dopo la fuga dell’ex Ct in Arabia

La particolarità è che Tamberi ha preso il posto di una storica icona delle Marche, a sua volta protagonista del precedente video promo della Regione: Roberto Mancini. Una volta che l’ex Ct azzurro ha preso la via d’Arabia (senza troppe fortune, se non economiche), è stato scaricato dai locali vertici istituzionali. Il presidente Francesco Acquaroli, che ha anche la delega al turismo, ha fortissimamente voluto Gimbo come nuovo frontman della regione. Che punta – letteralmente – in alto, proprio come il campione anconetano, che ha recentemente annunciato nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo che proseguirà fino a Los Angeles 2028.

Gimbo testimonial e anche voce narrante: sue le parole sul video

Nel video, della durata di un minuto, la voce e il volto di Tamberi accompagnano in un breve viaggio tra le bellezze marchigiane: mare, monti, colline, antichi edifici ed eleganti palazzi, borghi suggestivi, vette innevate e spiagge da urlo. E ancora: gli antichi mestieri, le bontà della terra, le meraviglie della natura. “Marche, dove ogni giorno puoi scegliere chi sei”, lo slogan che conclude la clip e che è scandito dalla voce di Gimbo. Che, nel corso della cerimonia di presentazione, non ha nascosto la propria emozione per un ruolo che, evidentemente e comprensibilmente, ha interpretato molto intensamente.

Tamberi e le Marche, legame fortissimo: “Amore per la mia terra”

“Non vedevo l’ora di poter rappresentare la nostra regione e che arrivasse questo momento”, le parole di Tamberi. “Orgoglioso di aver dato il mio contributo per valorizzare questa splendida terra. Complimenti al regista che è riuscito a far emergere tutto quello che amiamo delle Marche”. E ancora: “Lo spot racconta la sincerità dei nostri cuori, del nostro animo, la voglia di lavorare per ottenere risultati, di rialzarsi quando cadiamo. Ho chiesto di essere voce narrante, sicuramente ci sarebbero state migliaia di voci che avrebbero potuto leggerlo meglio di me. Ma forsi in pochi avrebbero potuto viverlo come un marchigiano. L’ho letto con il cuore“.