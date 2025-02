Nuovo annuncio di Gianmarco Tamberi condiviso con sua moglie Chiara Bontempi, prima delle Olimpiadi: diventa padre

Il campione olimpico affida ai social un nuovo capitolo della sua esistenza e della sua vista privata: presto sarà papà

Gimbo Tamberi, dopo Sanremo 2025 e l’annuncio relativo alla sua partecipazione alle prossime Olimpiadi di Los Angeles 2028, ha deciso di stupirci ancora pubblicando un video su Instagram condiviso con sua moglie, Chiara Bontempi.

L’immagine non lascia spazio a interpretazioni, l’oro olimpico di Tokyo 2020 e sua moglie Chiara hanno mostrato le foto dell’ecografia con una didascalia perfetta sintesi del momento di euforia condiviso: “Un’emozione indescrivibile… A te, che sei la cosa più bella che ci potesse capitare, promettiamo di donarti tutto il nostro amore, ogni giorno, sempre”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tamberi e Chiara Bontempi, annuncio social

Che i tempi fossero maturi era stato esplicitato dallo stesso Gimbo, il quale non aveva mai celato, nelle sue dichiarazioni pubbliche e nelle interviste, di desiderare un figlio, una bambina per la precisione azzardando addirittura il sesso del nascituro.

Adesso, con le storie pubblicate oggi 18 febbraio chiude il cerchio di questa settimana assolutamente folle, intensa, iperbolica per il campionissimo dell’atletica, un eroe contemporaneo che ha saputo inventare una comunicazione sempre più efficace e che ha reso l’atletica, e il salto in alto, sport popolare come e quanto lui.

Le immagini che scorrono con Chiara, il bacio dell’oro olimpico al pancino accennato di sua moglie: Halfshave, per gli amici e anche non esattamente conoscenti stretti, è ritratto in una posa che non ammette interpretazioni con accanto una dida che regala emozioni e cuoricini.

Il passaggio per Sanremo 2025 e l’annuncio di Los Angeles 2028

Fin qui, quanto hanno voluto rendere di dominio pubblico entrambi, attivi sui social e protagonisti di una sette giorni molto incisiva pure sul versante sportivo per via della conferma che Tamberi ha lanciato dal palco sanremese.

Solo una settimana fa, eravamo in procinto di prepararci alla settimana sanremese scelta da Gimbo per annunciare al suo pubblico e dal palco del teatro Ariston, la sua prossima partecipazione ai Giochi in programma a Los Angeles su cui aveva alimentato post e dubbi.

E legittime domande in base a quel che accaduto a Parigi, delusione immensa e immane ma testimonianza, altrettanto vigorosa, di quanto la testa, la mentalità e anche la spregiudicatezza del suo genio possano tutto.

seguono aggiornamenti