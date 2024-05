Ginevra, Djokovic, che regalo a Sinner: Nole viene eliminato da Machac e resta a secco di finali nel 2024

Thomas Machac batte Novak Djokovic in semifinale all'ATP 250 di Ginevra e fa un regalo a Jannik Sinner in ottica n°1 dopo il Roland Garros. Flavio Cobolli e Casper Ruud attendono il sole

Non si sblocca Novak Djokovic. Il serbo rimane ancora a secco di finali in questo 2024 dopo essere stato eliminato (6-4 0-6 6-1) in semi da Thomas Machac, che nell’atto conclusivo affronterà il vincente della sfida tra Flavio Cobolli e Casper Ruud. Si complica la permanenza in vetta al ranking di Nole, Sinner ringrazia.

Machac elimina Djokovic: il match

Djokovic parte forte nel primo set prendendo il largo con un break nel quarto game, poi però sembra calare a livello di energie, con Machac che si dimostra abile nel reggere gli scambi da fondo sbagliando molto poco e cercare il punto, non limitandosi a rimanere in difesa e aspettare un errore dell’avversario, tanto che da sotto 4-1 vince i cinque game consecutivi aggiudicandosi il primo parziale.

Il secondo set è invece un assolo di Nole, che chiude con un netto 6-0. Sembra l’inizio della fine per il ceco, ma nel terzo set il livello e le energie di Djokovic calano vistosamente come nel primo set, mentre Machac gioca sempre più a braccio sciolto sfruttando 3 palle break su 4 e annullando l’unica concessa per chiudere il parziale con il risultato di 6-1.

Nella sua prima finale a livello ATP in singolare, Machac affronterà il vincitore della sfida tra il nostro Flavio Cobolli e Casper Ruud, che non sono ancora scesi in campo vista la pioggia che si sta abbattendo su Ginevra e che rischiano di slittare anche a domani.

Le parole di Nole: “Preoccupato per il Roland Garros”

Queste le parole di uno sconsolato Djokovic al termine del match: “Non so cosa pensare di questo incontro, l’avversario ha meritato di trionfare, ma purtroppo non mi sentivo bene, ho vissuto una brutta nottata e oggi non stavo bene. Non so nemmeno come sono riuscito a conquistare il secondo set 6-0. Sono preoccupato per il Roland Garros, non ho giocato al mio livello quest’anno. Purtroppo è così, bisogna pensare a incontro dopo incontro. Spero di arrivare in forma per il Roland Garros”.

Cosa cambia per il n°1 al mondo?

Grazie all’eliminazione di Djokovic prima della finale all’ATP 250 di Ginevra aumentano le chance di Jannik Sinner di diventare il nuovo n°1 al mondo al termine del Roland Garros. L’altoatesino ha infatti il destino nelle proprie mani e per essere certo di scavalcare Nole – indipendentemente dai risultati del serbo, che anche in caso di vittoria al French Open si ritroverebbe secondo – dovrà raggiungere la finale a Parigi.