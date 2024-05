ATP Ginevra, Djokovic vince ancora e mette pressione a Sinner: Cobolli batte Shevchenko, è in semifinale

Nessun problema per Nole contro Griekspoor: in semifinale la sfida contro Machac. Prosegue pure il cammino di Cobolli: successo su Shevchenko, ora c'è Ruud.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Seconda vittoria per Novak Djokovic al torneo di Ginevra, l’ATP 250 che il serbo ha scelto per prepararsi al meglio per il Roland Garros e per mettere un po’ di pressione a Jannik Sinner: vincendo il torneo elvetico, infatti, potrebbe “bastargli” arrivare in semifinale per difendere la posizione numero 1 nella classifica mondiale, in caso di uscita anticipata dell’azzurro. Intanto Nole ha raggiunto la semifinale a Ginevra. E con lui, Flavio Cobolli, autore di un ottimo percorso nel torneo sulla terra rossa della città posta sull’omonimo lago: prima semifinale in carriera per lui in un torneo ATP.

Djokovic, nessun problema contro Griekspoor

Per Nole una vittoria tutto sommato agevole contro l’olandese Tallon Griekspoor, giunta in due soli set e dopo appena un’ora e diciassette minuti di gioco. Qualche problemino per il serbo soltanto nel primo set, che si è protratto ai vantaggi prima del break decisivo: 7-5 il finale. Nessuna apprensione, poi, per Novak nella frazione successiva, in cui Griekspoor – insidioso soprattutto sulle superfici veloci – ha conquistato soltanto un gioco, arrendendosi sul risultato di 6-1.

Ginevra, Cobolli in semifinale: battuto Shevchenko

Missione compiuta anche per Flavio Cobolli, che ha avuto ragione del kazako Alexander Shevchenko in un’ora e ventidue minuti. Due set sono bastati al giovane tennista toscano per piegare il suo avversario, che nella classifica ATP è posizionato più o meno al suo stesso livello: 56 Cobolli, 61 Shevchenko. Per Flavio due break chirurgici tanto nel primo che nel secondo set e risultato in fotocopia: 6-4 6-4. Una bella iniezione di fiducia e il meglio, forse, deve ancora venire. Intanto arriva l’approdo in top 50: comunque vada sarà almeno 48mo.

ATP Ginevra, semifinali: Djokovic-Machac e Cobolli-Ruud

Venerdì 24 maggio si giocano le due semifinali. Nella parte alta del tabellone Djokovic è atteso dal confronto con Tomas Machac, 23enne ceco che occupa la posizione numero 44 del ranking ATP e che in Svizzera ha piegato Jack Draper, Nicolas Moreno de Alboran e Alex Michelsen. Un solo precedente tra il serbo e il ceco: nel 2023 a Dubai, sul cemento, ha vinto Nole ma soffrendo, 7-6 al terzo set. Per Cobolli, invece, la sfida a Casper Ruud, testa di serie numero 2, giustiziere nei quarti di Sebastian Baez dopo una battaglia protrattasi per oltre due ore: 6-3 3-6 6-4.