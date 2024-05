Ginevra, Djokovic vince e festeggia con la torta, ma per la ciliegina aspetta Sinner e il Roland Garros

Novak Djokovic spegne 37 candeline e per l'occasione si regala il successo su Yannick Hanfmann all'ATP 250 di Ginevra, rischiando di complicare i piani di Jannik Sinner in ottica n°1 post Roland Garros

Compleanno bagnato, compleanno fortunato. Novak Djokovic ha festeggiato oggi le 37 candeline vincendo il match d’esordio all’ATP 250 di Ginevra, dove è in campo grazie a una wild card dopo la prematura eliminazione dagli Internazionali BNL d’Italia, battendo Yannick Hanfmann nonostante l’interruzione per pioggia sul finire del primo set. Vittoria che rischia di complicare i piani del nostro Jannik Sinner in ottica n°1 del mondo al termine del Roland Garros.

Djokovic batte Hanfmann e vola ai quarti

Non sarà il miglior Djokovic di sempre, quello capace di disintegrare record su record per intenderci, ma l’importante per Nole oggi contro Yannick Hanfmann era vincere per ritrovare sicurezze dopo la cocente eliminazione contro Alejandro Tabilo agli Internazionali BNL d’Italia complicare i piani di sorpasso in classifica del quasi omonimo del tedesco, Jannik Sinner.

Dopo cinque game di studio, in cui i due tennisti hanno tenuto senza troppi patemi i rispettivi turni di servizio, Novak piazza la zampata decisiva per il primo set nel sesto game portandosi avanti di un break. Break che però Djokovic rischia di cedere indietro, ma il serbo è bravo ad annullare due palle del contro-break nel game seguente e altre cinque in quello in cui era andato a servire per il parziale, salvandosi dopo un’interruzione per pioggia. Nel secondo set parte meglio il tedesco, che scappa subito sul 3-0, salvo però poi sciogliersi e subire la rimonta di Nole, che si aggiudica i sei game consecutivi e fa suo il match, conquistando la vittoria n° 1100 in carriera nel circuito maggiore e i quarti di finale all’ATP 250 di Ginevra.

Nole festeggia 37 anni con una torta in campo…

Al termine dell’incontro gli organizzatori del torneo hanno festeggiato il 37esimo compleanno di Djokovic con una torna al cioccolato che il serbo ha assaggiato – senza esagerare, ormai conosciamo tutti la ferrea dieta a cui si sottopone per essere ancora così competitivo nonostante l’età – e poi offerto a tutti i presenti, compresi ball boy e giudici di linea.

…ma per la ciliegina vuole il n°1 al Roland Garros

Chiaro però che per Djokovic questa vittoria sia solo un antipasto in preparazione del Roland Garros, dove la lotta per il n°1 ATP con Sinner entrerà nel vivo. Lotta a cui Nole può guardare con un po’ più di ottimismo grazie al successo di oggi, che lo proietta ai quarti di finale del torneo elvetico. Questo perché conquistando l’ATP 250 di Ginevra il serbo non solo si porterebbe a casa il 99esimo titolo della carriera, ma obbligherebbe anche Jannik a vincere il Roland Garros per essere sicuro di issarsi in vetta al ranking, risultato che altrimenti l’altoatesino potrebbe raggiungere anche solo spingendosi in finale.