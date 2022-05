Ginnastica, arriva la squalifica per Ivan Kuliak

18-05-2022 15:37

È arrivato il provvedimento a carica del ginnasta russo Ivan Kuliak.

Lo sportivo è stato squalificato per un anno dopo aver indossato, in gara e durante la premiazione, in Coppa del Mondo a Doha (era marzo) un simbolo della guerra e del suo sostegno alla Russia.

Nella finale alle parallele ha mostrato la lettera Z, diventata il simbolo di chi sostiene l’invasione russa in Ucraina. Ora, dopo la squalifica arrivata per mano della Federazione internazionale di Ginnastica dovrà anche restituire la sua medaglia. L’atleta avrà però, di diritto, la possibilità di presentare ricorso entro 21 giorni.

OMNISPORT