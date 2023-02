Ginnastica artistica – Coppa del Mondo: l’Italia punta su Maggio e D’Amato

A Cottbus in Germania sarà un weekend dedicato alla prima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il dt Enrico Casella chiama a raccolta alcune “fate” per partire con il piede giusto in questo lungo percorso.

23-02-2023 10:52

Torna protagonista la ginnastica artistica e lo fa con il primo appuntamento di Coppa del Mondo, un percorso che parte dalla città di Cottbus. Il circuito è riservato alle singole specialità e parte oggi, giovedì 23 febbraio, per terminare domenica 26.

Il team azzurro conta tantissimo sulle fate che il dt Enrico Casella ha convocato per dare da subito slancio ad un appuntamento che farà anche da apripista in vista degli Europei di aprile e dei Mondiali di inizio autunno.

Proveranno a prendersi la scena Alice D’Amato che vuole fare il colpaccio alle parallele asimmetriche, dopo il 14.950 di Firenze e Martina Maggio che alla trave è pronta deliziare pubblico e giudici. A loro si aggiungono Elisa Iorio, che torna in pedana dopo una lunga assenza e Manila Esposito, pronta a rimettersi in gioco dopo i mondiali.

Se giovedì e venerdì andranno in scena le qualificazioni, sabato e domenica toccherà alle prime 8 classificate di ogni attrezzo con le gare che assegneranno le medaglie.

Prossimo appuntamento in calendario a Doha il 3 e 4 marzo.