Weekend di gare in terra tedesca dove torna una delle kermesse più tradizionali di sempre: gli azzurri si presentano al via della gara a squadre, il dt Giuseppe Cocciaro ha convocato una formazione di tutto rispetto.

14-03-2023 20:06

Manca poco a rivedere in pedana la squadra maschile di ginnastica artistica che nel weekend sarà protagonista a Stoccarda in Germania.

Andrà in scena, infatti, la Deutscher Pokal, un evento internazionale tradizione assoluta di questa disciplina.

L’Italia vuole ben figurare e proprio per questo il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha scelto una formazione di lusso. A guidarla ci sarà il già campione mondiale agli anelli Marco Lodadio che sarà affiancato da Edoardo De Rosa (specialista al cavallo), Lay Giannini (generalista), Mario Macchiati (specialità corpo libero e volteggio) e Marco Sarrugerio.

Il via è previsto venerdì 17 marzo alle ore 16, sabato 18 marzo a partire dalle 18.30 spazio alle prime finali di specialità, mentre domenica 19 marzo si chiuderà con le restanti finali.