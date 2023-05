Ginnastica Artistica – Rottura del crociato, Asia D’Amato salta i mondiali

La ginnasta campionessa europeo all around 2022 deve fare i conti con un brutto infortunio che le impedirà di partecipare alla competizione mondiale per la seconda volta consecutiva.

04-05-2023 17:13

Un esito shock dagli accertamenti medici che hanno evidenziato un altro brutto infortunio per la ginnasta Asia D’Amato. La campionessa italiana deve fare i conti con la rottura del crociato anteriore ed una parziale lesione del menisco, infortunio che la porterà a doversi sottoporre ad un intervento chirurgico e quindi a tenerla lontana dalle pedane per un po’. La certezza è che non prenderà parte ai mondiali in programma ad Anversa dal 30 settembre all’8 ottobre, e sarà la sua seconda rinuncia forzata dopo che lo scorso anno aveva riportato un altro infortunio ma alla caviglia sinistra. Questa volta a fare crack è stato il ginocchio sinistro.

Di lei dovrebbe occuparsi il dottor Jergen Barthofer, medico operativo alla clinica austriaca Linz che otto anni fa operò la sorella Alice per la stessa lesione ma al ginocchio destro.

Queste le parole dell’atleta infortunata rilasciate tramite i canali della Federginnastica: “Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino e che continuano a farlo. Non è certo un momento facile, ma purtroppo, e non è bello da dire, ci sono abituata. Mi rialzerò anche questa volta perché questa è la mia vita. Allenarsi, gareggiare, vincere e farsi male. Gioire e piangere. Magari nello stesso giorno, durante lo stesso allenamento o la stessa gara. Perderò i Mondiali di questo autunno, ma mi farò trovare pronta per gli appuntamenti importanti della prossima stagione che culmineranno con i Giochi Olimpici di Parigi. Il mio grazie in questo momento difficile va ai miei allenatori, ai fisioterapisti, alla mia famiglia, alle Fiamme Oro, alla Federazione Ginnastica d’Italia ed in modo particolare al professor Guido Zattoni, che per primo mi ha visitata, ed anche se non eseguirò con lui l’operazione, so che mi starà accanto prima e dopo l’intervento che farò in Austria”.