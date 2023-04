Ginnastica, dopo gli azzurri tocca alle Fate: medaglia alla portata

Oggi in gara le azzurre di Casella

12-04-2023 12:28

Dopo i risultati della squadra maschile agli Europei di Antalya di ginnastica, oggi tocca alle Fate, campionesse continentali in carica,.

Le azzurre con una discreta prova podio hanno preso le misure del palazzetto turco. Sotto le gigantografie di Atatürk, Erdogan e del ministro della gioventù e dello sport Mehmet Kasapoğlu, le Fate di Enrico Casella, elegantissime, in body rosso Sigoa, sono partite al volteggio, nel classico giro olimpico, precedute dall’Ungheria, ed hanno completato i quattro giri testando tutti gli esercizi. “È andato tutto secondo i piani – ha commentato il DTN bresciano – eccetto che alla trave, meno fluida del solito, ma alla fine abbiamo risolto. Giorgia ha preso le misure per il salto indietro raccolto avvitato, Manila doveva aggiustare qualcosa. Sugli staggi e sulla rincorsa dei 25 metri voliamo. Il problema rimane il corpo libero, dove siamo un po’ stretti. Vedremo che strategia usare in corso d’opera, visto che sarà l’ultimo attrezzo. Anche Asia, per esempio, non ha l’esercizio pronto, però gli abbiamo fatto provare lo stesso qualcosa per un’eventuale copertura ed è iscritta come quarta. Salirà solo se strettamente necessario. Al volteggio faranno il doppio salto Asia D’Amato – lo Yurchenko con doppio avvitamento che esegue anche la sorella e il flic mezzo teso mezzo – e Angela Andreoli con un avvitamento e mezzo nella prima rincorsa e il flic mezzo salto avanti carpiato nella seconda. Sull’all around vedremo, in teoria, soltanto Alice D’Amato e Esposito”. In virtù dell’ultimo test di ieri lo staff GAF, completato da Monica Bergamelli e Marco Campodonico, ha stilato il seguente ordine di salita:

• VOLTEGGIO: Esposito/Asia D’Amato/Alice D’Amato/Andreoli

• PARALLELE ASIMMETRICHE: Villa/Asia D’Amato/Alice D’Amato/Esposito

• TRAVE: Villa/Esposito/Asia D’Amato/Alice D’Amato

• CORPO LIBERO: Esposito/Alice D’Amato/Andreoli/Asia D’Amato