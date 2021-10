Ginnastica, incidente choc per Hatakeda: rischia la paralisi

20-10-2021 19:42

La finale all-around femminile del Mondiale 2021 di ginnastica artistica, in programma domani a Kitakyushu, ha perso una grande protagonista. L’olimpionica giapponese Hitomi Hatakeda, vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Universiadi di Napoli nel 2019, è stata costretta a ritirarsi per un bruttissimo infortunio in allenamento.

Come riportato da Sportmediaset, alla nipponica è stato diagnosticato un danno al midollo spinale centrale e lesioni alla colonna cervicale. Questo sarebbe l’esito di una risonanza magnetica, secondo quanto riporta la Japan Gymnastics Association.

Chi ha assistito all’incidente ha parlato di una brutta caduta: Hatakeda sarebbe atterrata di faccia durante l’esercizio delle parallele mentre tentava un Komova. E’ stata trasportata in urgenza all’ospedale su una barella.

Fortunatamente Hitomi Hatakeda, presente anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è in condizioni stabili ma la sua situazione verrà monitorata nei prossimi giorni. Ci saranno ulteriori test domani. La 21enne avrebbe preferito disputare la finale, il destino invece le ha riservato una brutta sorpresa.

Hitomi Hatakeda è nata per fare ciò che pratica: suo padre Yoshiaki è un ex ginnasta, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Barcellona 1992 e anche sua sorella minore, Chiaki, è una ginnasta. La speranza è di rivedere il prima possibile la giovane giapponesa in pedana, in compagnia della madre allenatrice Yurico.

