Ginnastica, le Farfalle ripartono da un allenamento a porte aperte

Appuntamento a Desio alle 15.30

04-02-2023 11:16

La Squadra nazionale senior di ginnastica ritmica, sta lavorano in preparazione per i primi impegni internazionali della stagione 2023.

Le note vicende giudiziarie influiscono ma intanto, il gruppo azzurro, anche per tornare a parlare di sport dà appuntamento al Pala Fitline di Desio per un allenamento a porte aperte per domenica 5 febbraio alle 15.30 con ingresso gratuito.

Una grande occasione per Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo, Alexandra Naclerio, Giulia Segatori, Serena Ottaviani e Laura Zambolin per presentare, davanti al loro pubblico, i nuovi esercizi.