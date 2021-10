Ginnastica, Raffaeli: "Bronzo inaspettato, volevo migliorare la qualifica"

27-10-2021 15:49

Sofia Raffaeli ha conquistato un fantastico bronzo al cerchio ai Mondiali, al debutto assoluto in una rassegna iridata per la 17enne marchigiana.

Al termine della gara, la giovane ginnasta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto soddisfatta e felice di questa medaglia. È il mio primo mondiale e la mia prima finale iridata. Non me l’aspettavo, sono sincera. Sono entrata in pedana con l’obiettivo di migliorare la qualifica e invece sono salita sul podio. Se è un sogno vi prego non svegliatemi. Devo ancora realizzare bene ma voglio dedicare questa medaglia alla mia famiglia, alle mie allenatrici, al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, alla Federazione per il continuo supporto e all’Italia intera”.

OMNISPORT